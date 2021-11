Coronavirus – La 3e dose de vaccin se met en place en Suisse romande

La troisième dose est recommandée pour les 65 ans et plus et pour les personnes à risques. État de Vaud

Le canton du Valais vient d’annoncer la date, à partir de laquelle commenceront les injections d’une troisième dose de vaccin contre le coronavirus: le 15 novembre. Elle est recommandée pour toutes les personnes de 65 ans et plus, ainsi que pour les résidents des EMS et de structures d’accueil pour personnes âgées. Une dose supplémentaire de vaccin est également préconisée pour certaines personnes de moins de 65 ans, vulnérables ou atteintes de maladies chroniques à haut risque, sur la base de l’analyse du rapport bénéfice-risque effectuée par un médecin.

La vaccination se fera dans les centres de Sion, Collombey et Brigue et il est d’ores et déjà possible de s’y inscrire en ligne à l’adresse suivante: www.vs.covid-vaccin.ch. De nouveaux lieux de vaccination seront ensuite ajoutés, comme Martigny. Il sera également possible de recevoir cette troisième dose dans certains cabinets médicaux et pharmacies.

Cette vaccination est aussi ouverte au personnel de santé particulièrement exposé, s’il le souhaite, précise le communiqué. Ces personnes devront prendre contact avec leur médecin traitant. Pour tous ceux qui sont habilités à la recevoir, cette troisième dose est gratuite. Et pour l’instant, le reste de la population de moins de 65 ans n’est pas concerné par ce rappel.

L’administration de cette troisième dose ne peut se faire que minimum six mois après l’achèvement de l’immunisation de base avec le vaccin Pfizer ou Moderna.

Situation dans les autres cantons romands