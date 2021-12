Coronavirus – La 3e dose pas conseillée à tous ni tout de suite

Vacciné puis malade et guéri: six mois d’attente sont recommandés avant de recevoir une dose booster.

«J’ai chopé cette maladie, confirmée par un test PCR. J’ai même perdu le goût et j’ai dû me mettre en quarantaine, confie une lectrice qui a été vaccinée deux fois.» Elle se demande si elle doit recevoir la 3e dose ou s’il y a un délai à respecter.

Questionné, l’OFSP renvoie aux recommandations relatives à la vaccination de rappel, dont la dernière mise à jour date du 26 novembre. «Si une infection confirmée au SARS-CoV-2 survient après la primovaccination, une vaccination de rappel est recommandée six mois après cette infection (appelée dernière exposition). Si au moins 6 mois se sont écoulés entre la primovaccination et une infection, cette dernière fait office de rappel et aucun autre rappel n’est pour le moment nécessaire.» Dans le jargon, une primovaccination concerne les personnes ayant reçu les deux doses de sérum ou celles qui, malades, puis guéries, n’ont reçu qu’une seule dose de vaccin.