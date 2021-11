Coronavirus : La 3e dose pas encore pour tous, pour l’instant

L’OFSP constate l’arrivée d’une nouvelle vague d’infections au Covid-19. Les hospitalisations et les décès augmentent moins vite, les personnes âgées restent les plus exposées.

L’OFSP n’a pas encore tranché concernant la recommandation d’une 3e dose pour les moins de 65 ans. 20min/Simon Glauser

«Nous sommes dans la phase ascendante d’une nouvelle vague épidémique», a d’emblée déclaré mardi après-midi Virginie Masserey devant les médias à Berne. La cheffe de la section Contrôle de l’infection et programme de vaccination à l’OFSP a toutefois noté que la hausse des hospitalisations et des décès liés au Covid-19 était plus modérée ces dernières semaines.

La Suisse a enregistré plus de 4000 cas et 72 hospitalisations ces dernières 24 heures. Les infections doublent toutes les deux semaines actuellement alors que le nombre d’hospitalisations augmente dans la même proportion toutes les trois semaines. «Une surcharge du système hospitalier est encore possible ces prochaines semaines», a rappelé Virginie Masserey.

La croissance des contaminations est actuellement la plus forte chez les enfants et les adolescents, ont précisé les autorités. En revanche, en ce qui concerne les hospitalisations, ce sont surtout les personnes de plus de 80 ans qui sont concernées. «Mais des personnes de tous les groupes d’âge sont touchées», précise Virginie Masserey. La moitié des hospitalisations concerne des personnes de moins de 60 ans.

Avant 65 ans ou pas?

L’OFSP explique que pour l’instant la troisième dose n’est pas recommandée pour les personnes âgées de moins de 65 ans en Suisse. La protection du vaccin diminue surtout chez les personnes âgées et ces dernières restent les plus exposées à des complications, note Virginie Masserey.

L’avis de Christoph Berger, président de la Commission fédérale pour les vaccinations, est un peu différent au sujet de la troisième dose. Il a affirmé s’attendre à ce que la recommandation pour toutes et tous arrive prochainement. «Celle-ci doit toutefois être préparée avec sérieux», a-t-il averti.

27 millions pour la semaine de la vaccination

Les autorités ont aussi tiré un bilan mitigé de la semaine de la vaccination qui s’est tenue dans toute la Suisse du 8 au 14 novembre. «Ça n’a pas été un succès», a déclaré Rudolf Hauri, président de l’association des médecins cantonaux de Suisse. Davantage de premières injections étaient espérées durant cette campagne.

Michael Beer, chef de projet de l’offensive vaccinale de la Confédération, a ajouté que la semaine de la vaccination avait conduit à environ 35’000 vaccinations supplémentaires, avant tout en Suisse centrale et au Tessin. Mais la Confédération n’avait pas fixé d’objectif quantitatif, a-t-il tenu à préciser. La semaine de vaccination a coûté 20 millions de francs aux cantons et 7 millions à la Confédération, des chiffres qui pourraient encore augmenter, selon Michael Beer.