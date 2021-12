Suisse : La 3e dose pourrait bientôt conditionner l’accès au certificat Covid

Des politiciens exigent de nouvelles adaptations du document pour qu’il corresponde mieux à la réalité de la protection conférée par les vaccins.

Les nouvelles mesures de la Confédération imposent un constat: le certificat Covid ne correspond plus aux connaissances actuelles en matière de protection vaccinale. La règle des «2G+», qui impose un test supplémentaire aux personnes vaccinées depuis plus de quatre mois, indique bel et bien que celles-ni ne sont plus protégées que faiblement par le vaccin après un certain temps. Or leur certificat Covid, lui, est toujours valable pendant 365 jours après la deuxième dose, notamment pour tous les lieux soumis à la règle des «2G» comme les restaurants.