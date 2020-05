Cyclisme

Succès au sommet pour Roche, Latour disqualifié!

L'Irlandais a largement gagné la 3e étape du «Digital Swiss 5», le Tour de Suisse virtuel, jugée dans les Alpes valaisannes. Le coureur français, qui avait pris un départ hallucinant, a lui été mis hors course.

Déjà à son avantage en début de compétition et sur le Tour des Flandres virtuel il y a quelques semaines, le fils de la légende Stephen Roche a presque facilement dominé cette épreuve, dont l'arrivée a été jugée virtuellement au sommet du Col du Nufenen, le plus haut col routier du pays.

L'Irlandais a largement dominé le Russe Ilnur Zakarin et l'Américain Larry Warbasse. L'ancien champion du monde polonais Michal Kwiatkowski est 6e. A noter les déceptions des stars engagées lors de cette troisième levée: Primoz Roglic ou encore les frères Simon et Adam Yates n'ont jamais pesé sur la course et ont fini dans les profondeurs du classement. Le premier Suisse, Matteo Badilatti (Israel) a fini 14e.