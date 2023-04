La 40e édition du Cully Jazz a été mémorable

Le Cully Jazz, 40e du nom, c’est fini. Les organisateurs évoquent une édition «mémorable». Durant huit soirées, le festival a drainé 62’000 personnes dans le bourg viticole. L’événement a vendu 13’700 billets. Près de 120 concerts ont été programmés sur les trois scènes du In et les quinze du Off. «Sept concerts au Chapiteau, six au Temple et deux au Next Step ont affiché complet. C’est une édition anniversaire plus que réussie», s’est réjoui le festival dans un communiqué, dimanche 23 avril 2023.