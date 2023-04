Cyclisme: La 5e étape du Tour du Pays basque pour Higuita

Le Colombien Sergio Higuita a remporté vendredi la cinquième et avant-dernière étape du Tour du Pays basque, courue autour d’Amorebieta, en réglant au sprint un groupe d’une vingtaine de coureurs où figurait Jonas Vingegaard, toujours leader du classement général, et Mauro Schmid, classé cinquième. Marc Hirshi (39e), lui, est arrivé avec un deuxième peloton, à 32 secondes du vainqueur.

À la veille de la dernière étape samedi, montagneuse et conçue pour être le juge de paix de la course (six ascensions répertoriées dont trois de première catégorie), les rivaux de Vingegaard au général ont gardé leurs forces.