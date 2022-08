Football: La 5e journée de Super League était celle de… Denis-Will Poha

Denis-Will Poha s’est fait l’auteur d’un but et d’un match plein contre Grasshopper.

Les Valaisans savent se mobiliser. Une semaine après que Nathanaël Saintini a été désigné meilleur joueur de la 4e journée de Super League , c’est cette fois Denis-Will Poha qui a été honoré. Signe que le FC Sion réalise un début de championnat très sérieux et même emballant, malgré le 2-2 concédé contre Grasshopper dimanche.

Reste qu’en marquant le deuxième but sédunois à Tourbillon, Denis-Will Poha est surtout venu confirmer un match plein, de sa part et de celle de ses coéquipiers. Sa nomination dans la Dream Team du week-end s’imposait presque, même si ses compères du milieu de terrain Anto Grgic et Musa Araz étaient en droit de la contester. Mais le Français méritait largement cette deuxième distinction de la saison, après la 1re journée.