La 5G doit être déployée rapidement… mais sans aller plus vite

Ceux qui s’attendent à une 5G plus rapide en Suisse vont déchanter: les élus ne veulent pas toucher aux valeurs limites.

La proposition traîne dans les Chambres depuis le mois de mai 2020. Dans le texte initial, le déploiement devait se faire d’ici à la fin 2024. Or depuis, c’est le ping-pong entre le Conseil national et le Conseil des États et une succession de reports de discussions afin de mieux cerner la problématique. Des rapports d’experts étaient notamment attendus.