Téléphonie mobile – La 5G gagne en popularité parmi les Suisses

Le Conseil national doit se pencher ce mercredi en fin d’après-midi sur la 5G. Il doit débattre de trois initiatives déposées par les cantons de Genève, du Jura et de Neuchâtel. Les textes demandent un moratoire sur le déploiement des réseaux mobiles 5G millimétrique, la réalisation d’un cadastre national des ondes, l’implication des cantons lors de la planification de la couverture des réseaux et la réalisation d’une campagne de prévention contre le rayonnement de la téléphonie mobile.

Au Conseil des États en décembre dernier , ces propositions n’ont obtenu quasi aucun soutien. Elles risquent fort de subir le même sort à la Chambre du peuple. En effet, sa Commission des transports et des télécommunications propose elle aussi de les rejeter à la quasi-unanimité (21 voix contre 3). Elle estime que les mesures d’accompagnement prises par le Conseil fédéral dans la perspective du développement de la téléphonie mobile répondent largement aux objectifs des initiatives; et qu’un postulat adopté par le Conseil des États, tient aussi suffisamment compte des préoccupations liées aux ondes millimétriques.

De 44% à 65% d’avis favorables en 2 ans

En outre, du côté de la population, la 5G gagne en popularité. Selon un sondage du comparateur bonus.ch paru mercredi , si en 2020 les Suisses étaient majoritaires à s’y opposer, les avis ont changé deux ans plus tard. En effet, 49% des sondés indiquent aujourd’hui être «totalement pour» ou «plutôt pour» cette nouvelle technologie, contre seulement 35% en 2020. Et ils ne sont désormais plus que 27% à avoir un avis défavorable, contre 44% il y a deux ans. À noter toutefois que 24% des sondés n’ont pas d’avis. Et l’enquête de préciser qu’en se basant uniquement sur les sondés ayant tranché, le «pour» l’emporte nettement à 65%.

Les nouveaux partisans de la 5G, mettent en avant les progrès technologiques (objets connectés, automatisation, etc.) à 55%, loin devant l’usage personnel (amélioration du débit, etc.) et la réduction de la consommation d’énergie (33 et 9%). A l’inverse, les opposants soulignent majoritairement les risques sur la santé (47%, contre 60% en 2020). Les craintes pour l’environnement et pour la cybersécurité gagnent en revanche du terrain par rapport à 2020.