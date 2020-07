Actualisé il y a 1h

Brésil

La 5G lancée dans des quartiers chics de Rio et São Paulo

Une connexion jusqu’à 12 fois plus rapide que la 4G est active dans certains quartiers de deux villes brésiliennes. En septembre, trois autres villes seront reliées à la 5G.

Le quartier d’Ipanema à Rio. AFP

L’opérateur de téléphonie Claro a mis en service cette semaine la connexion 5G dans des quartiers aisés de São Paulo et Rio de Janeiro, un avant-goût de cette technologie dont l’appel d’offres pour le réseau brésilien est prévu en 2021.

Claro, du groupe América Movil, contrôlé par le milliardaire mexicain Carlos Slim, a eu recours à la technologie 5G DSS (partage dynamique du spectre) du Suédois Ericsson pour offrir à ses clients une «expérience 5G» en utilisant le réseau 4G existant.

Paulo César Teixeira, un des responsables de Claro au Brésil, a expliqué à l’AFP que cette connexion était jusqu’à 12 fois plus rapide que la 4G. Selon lui, la 5G sera encore plus puissante une fois que son propre réseau sera en service.

«Plus grande densité du trafic»

Pour le moment, ce service n’est disponible que dans les zones de l’Avenue Paulista et Jardins, à São Paulo, et Ipanema, à Rio, et accessible uniquement pour des usagers possédant des appareils habilités à utiliser cette technologie. César Teixeira a justifié ce choix de quartiers chics par une «plus grande densité du trafic» de données. L’opération devrait s’étendre à neuf autres quartiers des deux villes lors des prochaines semaines.

En septembre, ce sera au tour de l’opérateur italien Tim de mettre en service la 5G grâce au DSS dans trois villes des États du Rio Grande do Sul (sud), du Minas Gerais (sud-est) et du Mato Grosso do Sul (centre-ouest).

L’appel d’offres du réseau 5G au Brésil, qui aurait dû initialement se dérouler cette année, a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. L’enjeu est de taille, en raison de la pression des États-Unis sur ses alliés pour que le chinois Huawei soit exclu des réseaux 5G, Washington accusant l’entreprise d’espionnage pour le compte de Pékin.

Pékin premier partenaire

Le président d’extrême droite Jair Bolsonaro a tenté depuis le début de son mandat, il y a un an et demi, de tisser des liens étroits avec l’administration Trump, avec qui il partage des affinités idéologiques. Mais il se doit aussi de ménager Pékin, la Chine étant le premier partenaire commercial du Brésil.

Le Royaume-Uni a annoncé mardi sa décision d’exclure tout équipement produit par Huawei de son réseau 5G, arguant d’un risque pour la sécurité du pays. Le groupe chinois a qualifié cette décision de «décevante et erronée», tout en jugeant «regrettable que (son) avenir au Royaume-Uni ait été politisé, à cause de la politique commerciale américaine et non pour des raisons de sécurité».