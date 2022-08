Football: La 6e journée de Super League était celle de… Miroslav Stevanovic

Comme sur un terrain où il ne lâche jamais rien, Andi Zeqiri s’est bien battu dans la course au titre de joueur du week-end. Un doublé, une jolie cote de popularité: le Vaudois du FC Bâle a été le seul à parvenir à voler plus de quelques votes (22%) au numéro 1. Parce que ce week-end, il n’y en avait décidément que pour Miroslav Stevanovic.

L’étincelant ailier droit de Servette était partout samedi contre Grasshopper. Les Grenat se sont offert le match référence de leur début de saison et leur arme fatale aussi. Il aurait pu terminer la soirée avec deux ou trois passes décisives si ses partenaires avaient connu plus de réussite devant le but, il s’est finalement volontiers contenté d’un but.