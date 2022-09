Football: La 8e journée de Super League était celle de… Filip Stojilkovic

Ce ne sont que les premières pages, mais Filip Stojilkovic a commencé à s’écrire un joli début d’histoire. Lui l’attaquant qui a presque toujours partagé depuis qu’il est Sédunois, entre un goût de l’effort qui plaît et des qualités techniques souvent lacunaires. Voilà qu’on lui offre la concurrence de Mario Balotelli et qu’il devient soudain irrésistible. Un but contre Bâle, un autre assorti d’un assist à Saint-Gall pour deux victoires de prestige. Qui n’auraient pourtant sans doute pas existé sans la réussite du numéro 17.