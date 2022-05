911 rétro: La 911 Sport Classic est une adorable pièce de collection

Tantôt coup de cœur, tantôt placement financier: la nouvelle édition limitée de Zuffenhausen fait visuellement référence aux modèles des années 1960 et 1970, combinant moteur turbo, boîte manuelle et propulsion.

En Suisse, une Porsche 911 crée rarement l’extase, vu que les coupés sport de Zuffenhausen sont bien trop nombreux à circuler sur les routes helvètes pour que les bolides à moteur arrière se fassent remarquer. Il y a toutefois des exceptions. Quand une 911 GT2 RS se retrouve en plein trafic aux heures de pointe et fait rugir son moteur, même les plus grands novices en voitures se rendent compte qu’il s’agit d’un modèle plus exclusif. Il y a aussi occasionnellement les modèles exclusifs de Zuffenhausen que l’on ne croise quasiment jamais sur la route. Certains font l’objet de tant de convoitise qu’il faudrait les acheter rien que pour la valeur qu’ils prennent. À condition d’avoir l’argent et à condition d’avoir la chance de mettre la main sur un exemplaire.

Limitée à 1250 exemplaires

Porsche vient de rééditer l’un de ces modèles exclusifs dans le style rétro, avec boîte manuelle et doté d’une puissance phénoménale. Limitée à 1250 exemplaires, la 911 Sport Classic est la deuxième des quatre modèles de collection de la série Heritage Design. Si vous souhaitez mettre la main sur l’un d’entre eux, il va falloir agir vite, car la dernière 911 Sport Classic de 2009 s’est écoulée en très peu de temps, malgré son prix élevé. Et le prix du nouveau modèle en édition limitée est tout aussi élevé: en Suisse, la nouvelle 911 Sport Classic est proposée à partir de 338’900 francs.

Visuellement, l’édition spéciale fait revivre le style des années 1960 et du début des années 1970. Elle est équipée d’un aileron arrière en forme de queue de canard, de bandes de rallye sur le capot et le toit, ainsi que d’une peinture spéciale, disponible en option, du même gris que celui de l’ancienne Porsche 356. Dans l’habitacle, on retrouve le fameux motif pied-de-poule «Pepita» sur la partie centrale des sièges ainsi qu’une sellerie en cuir bicolore noir et cognac. Un design intérieur qui s’inspire de l’ancienne 911 de 1964 et de la 911 Carrera RS 2.7 de 1972.

Sous le capot arrière, en revanche, tout est ultramoderne: la nouvelle 911 Sport Classic est équipée du moteur à plat «boxer» six cylindres biturbo 3,7 litres de l’actuelle 911 Turbo, bridé à 405 kW/550 ch. Sa puissance n’est répartie que sur les roues arrière et contrairement à la Turbo quatre roues motrices, le moteur boxer est ici combiné non pas à une boîte automatique à huit rapports, mais à une boîte manuelle à sept rapports qui intègre la fonction de correspondance du régime en rétrogradation, ce qui fait de la Sport Classic la 911 à boîte manuelle la plus puissante à ce jour. La gestion active de la suspension (PASM), basée sur celles des 911 Turbo et 911 GTS, entre en jeu sur le châssis sport dont la garde au sol a été abaissée de 10 millimètres.