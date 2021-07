Cyclisme : La 9e étape pour O'Connor, Pogacar conforte son maillot jaune

L’Australien Ben O’Connor a remporté en solitaire son premier succès sur le Tour de France à Tignes, dimanche. Tadej Pogacar, lui, continue d’assommer la concurrence.

Froid et pluie ont durci la course dans cette étape partie une nouvelle fois tambour battant, sans deux acteurs majeurs: le Slovène Primoz Roglic et le Néerlandais Mathieu van der Poel, d'ores et déjà tournés vers les JO de Tokyo.