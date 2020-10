«Je félicite mon canton pour l’image rétrograde qu’il a de la place de la femme dans le ménage.» Cette prise de position courroucée nous vient d’une (é)lectrice anonyme du canton du Jura, qui s’apprête à élire son parlement et son gouvernement ce dimanche. Il y a deux semaines, les autorités ont envoyé à tous les ménages une enveloppe (qui n’est pas celle contenant le matériel de vote, qui est, celle-ci, bien entendu individuelle) contenant la «propagande des partis». Dessus, il est noté que la missive est envoyée à «la personne responsable» du ménage. Et, naturellement, c’est donc à l’homme qu’a été adressé le courrier.

Interrogée par la chaîne de télé Canal Alpha, la chancelière d’État, Gladys Winkler Docourt, a reconnu la maladresse et a présenté ses excuses aux électrices heurtées. «Nous allons y remédier, et ce dès les prochaines élections. La propagande des partis sera envoyée en tous ménages, a-t-elle dit. Malheureusement, le système informatique qui adresse par défaut à l’homme est un héritage de notre société.»

Les Vaudois aussi

Ceux qui seraient tentés de railler le canton du Jura, où les évolutions sociétales prendraient plus de temps à s’installer, ont (un peu) tort. Pas plus tard qu’il y a un mois, un cas tout à fait similaire s’est produit dans les communes quasi urbaines et bien vaudoises de Blonay et St-Légier-La-Chiésaz.