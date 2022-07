Euro en Angleterre: La «B» française assure le coup, la Belgique passe

Face à l’Islande lundi, Melvine Malard a inscrit le but le plus rapide de cet Euro 2022.

Quarante-quatre secondes et l’affaire était dans le sac à Rotherham. Les Bleues, déjà qualifiées et certaines de dominer leur groupe D du championnat d’Europe anglais, ont logiquement fait tourner, face à l’Islande. Et les remplaçantes de Corinne Diacre ont presque parfaitement fait le travail.