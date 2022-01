Aesch (BL) : La bagarre dérape, il tire un coup de feu sur son propre frère

Deux quarantenaires en conflit ont été blessés samedi soir sur la voie publique, l’un d’eux grièvement.

Il était 22h33 quand la police cantonale de Bâle-Campagne a reçu le signalement d’une bagarre et d’un coup de feu en pleine rue à Aesch. À leur arrivée, les agents ont retrouvé deux frères de nationalité turque, âgés de 46 et 43 ans, tous deux blessés, dont un par balle.

La police indique que les deux frangins se disputaient et que la bagarre s’est envenimée. «Au cours de la dispute, un coup de feu a été tiré. Le frère aîné a été grièvement blessé», dit la police. Il a reçu des soins médicaux sur place avant d’être transporté à l’hôpital. Le plus jeune, lui, a aussi été blessé à la main et pris en charge.