États-Unis : La bague finit au fond du lac, le marié à genoux

Un jeune homme a lâché l’alliance de sa future femme au plus mauvais moment, la semaine dernière. Un plongeur a volé au secours des deux tourtereaux.

C’était le grand moment d’Andrew et Marlee Kent, sur un ponton surplombant le lac Tahoe, à Sugar Pine Beach (Californie). L’émotion était à son comble quand le futur marié a voulu passer la bague au doigt de sa bien-aimée. Mais par un malheureux coup du sort, Andrew a laissé échapper le précieux anneau, qui est passé à travers deux lames du ponton et a fini sa course au fond du lac. Catastrophé, le couple a fini à genoux dans l’espoir de repérer le fameux bijou, Andrew hésitant même à se jeter à l’eau pour tenter de le récupérer.