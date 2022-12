Suisse: «La baisse pourrait atteindre 1000 francs par mois»

Le Conseil national a accepté, mercredi, à une très courte majorité, une motion des États visant à combattre les salaires minimaux introduits dans cinq cantons, dont Neuchâtel et Genève. Selon cette proposition, les conventions collectives de travail (CCT) de force obligatoire devraient l’emporter sur les lois cantonales. Les milieux patronaux ancrent ainsi dans la loi la primauté des CCT pour se réserver notamment la possibilité de payer des salaires plus bas.

Des milliers de Genevois potentiellement touchés

Pas le même salaire à Obwald qu’à Genève

La magistrate souligne que le vote au Parlement a été très serré et que «le Conseil fédéral va devoir en tenir compte», dans la mise en œuvre de la motion Ettlin. «Laquelle nivelle les salaires par le bas, remarque Fabienne Fischer. En voulant que les conventions collectives de travail nationales priment sur les salaires minimaux cantonaux, tous les serveurs et les coiffeuses de ce pays gagneront le même salaire. Or, n’importe qui comprend que le salaire d’une coiffeuse ne peut pas être le même à Genève qu’à Obwald! Ces différences de coût de la vie entre cantons devront figurer dans la loi d’application. Je fais confiance aux autorités fédérales pour le faire.»