Dimanche fort en émotions pour les parents d’un garçon de 12 ans, en Haute-Savoie (F). Comme le relate « Le Dauphiné Libéré » , profitant de la journée ensoleillée, le couple et son fils avaient décidé de se rendre à vélo chez la grand-mère, qui vit à quelques kilomètres de chez eux, dans la vallée de l’Arve. Pour ce faire, ils avaient emprunté en fin de matinée un chemin le long de la rivière, entre Bonneville et Contamine-sur-Arve. Mais les parents ont fini par perdre de vue leur fils, qui faisait la course en tête avec son deux-roues électrique. Et, au lieu de rendez-vous, le garçon n’était pas là.

Gendarmes, pompiers, hélico

Après avoir entamé des recherches eux-mêmes et alerté les promeneurs et cyclistes qui passaient, les parents ont fini par appeler les secours. Un gros dispositif a été déployé: une dizaine de gendarmes et autant de pompiers, avec des chiens, ainsi qu’un hélicoptère ont été mobilisés à 14h. Au final, tout s’est heureusement bien terminé. Le garçon a été retrouvé sain et sauf deux heures après. S’étant trompé de chemin, il s’était enfoncé dans un bois et s’était retrouvé coincé dans des ronces, dont il n’arrivait pas à se dégager à cause du poids de son vélo.