Éviter le pire

Impact des mesures sur notre mode de vie

Pour Simon Regard, coordinateur et responsable de la cellule d’enquête d’entourage de la Direction générale de la santé, «les mesures collectives, conjuguées aux mesures de protection et à la stratégie TTIQ (tester, tracer, isoler et mettre en quarantaine), ont très probablement permis de stabiliser le nombre de nouvelles infections». Une stabilité, voire une légère baisse si l’on scrute les chiffres de la semaine dernière, se fait sentir à Genève. La situation «permet maintenant d’envisager un allégement des mesures collectives, juge Simon Regard. Cet allégement est rendu nécessaire par l’impact des mesures collectives sur notre mode de vie. La balance est maintenant en faveur d’un allégement tout en renforçant les mesures de protection et la stratégie TTIQ. Parallèlement, l’évolution épidémiologique est scrutée de très près. Le comportement de la population ces prochaines semaines sera une fois de plus déterminant.»