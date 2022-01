Etats-Unis – La balle perdue, une tueuse en série

États-Unis : La balle perdue, une tueuse en série

Prolifération des armes illégales

Un simple coup d’oeil à la presse locale américaine suffit pourtant pour comprendre qu’un tel drame est loin d’être isolé dans un pays où pullulent les armes à feu. Et, dans l’accumulation de photos de victimes, les traits sont souvent enfantins. Rien que ces dernières semaines, une enfant de 8 ans a été tuée dans une rue de Chicago, tout comme un adolescent de 18 ans, touché alors qu’il apportait des courses à sa grand-mère, dans le New Jersey, et une fillette de 11 mois a été grièvement blessée alors qu’elle se trouvait dans une voiture à New York. A Atlanta, dans le sud du pays, un bébé de six mois a été tué le 24 janvier. Là aussi, une vie fauchée par pure fatalité: l’enfant s’est juste retrouvé au centre d’une fusillade.