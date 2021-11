Concours : LA BANDE À FIFI EST DE RETOUR !

Tente de gagner deux invitations pour l’avant-première du film « Super-héros malgré lui » le 12 décembre 2021, à Lausanne ou à Genève.

Synopsis

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu'il emprunte la voiture de tournage, il est victime d'un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé d'être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n'est pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.