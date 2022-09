Astérix et Obélix: la bande-annonce avec Zlatan

«Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu» : La bande-annonce avec Zlatan fait le buzz

Les premières images d’«Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu» font parler. Surtout parce que parmi une pléiade de stars on trouve Zlatan Ibrahimovic.

La nouvelle aventure sur grand écran des héroïques gaulois est probablement l’un des films les plus attendus de 2023. La première bande-annonce d’«Astérix et Obélix: l’Empire du Milieu» a été diffusée dimanche 25 septembre 2022. Le casting est, comme la potion, magique.

Guillaume Canet, qui réalise également le long-métrage, campe Astérix et Gilles Lellouche Obélix. Autour d’eux, pléthore de vedettes: Vincent Cassel en Jules César, Marion Cotillard en Cléopâtre ou Jonathan Cohen en marchand phénicien (Graindemaïs). On voit aussi furtivement dans cette bande-annonce José Garcia (Biopix), Ramzy Bédia (Epidemaïs) ou encore Zlatan Ibrahimovic, dans le rôle du soldat romain Antivirus. Fidèle à son image, le colosse suédois en met plein la poire à ses adversaires sur le champ de bataille et célèbre sa victoire… à la Zlatan. Moins de 24 heures après leur publication sur YouTube, les images avaient déjà été vues près de 200’000 fois.