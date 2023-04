La bande-annonce de Barbie est disponible

Il fait partie des longs métrages les plus attendus de 2023 et on sait enfin quand il arrivera et – plus ou moins – à quoi il ressemblera. Mardi 4 avril 2023, Warner Bros. a mis en ligne une première «vraie» bande-annonce de «Barbie» (un teaser avait été diffusé en décembre 2022), réalisé par l’Américaine Greta Gerwig.