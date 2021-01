Cinéma : La bande-annonce d’OSS 117 provoque déjà des remous

Le troisième volet des aventures de l’irrévérencieux Hubert Bonisseur de La Bath, toujours incarné par Jean Dujardin, se dévoile petit à petit. Il crée déjà le débat.

«On ne se refait pas», comme disait l’autre. L’espion français joué par Jean Dujardin s’est toujours montré hautain, maladroit et surtout raciste et homophobe comme en témoignent les deux premiers films d’OSS 117, «Le Caire nid d’espions» (2006) et «Rio ne répond plus» (2009). Ce n’est donc pas une surprise de le (re)découvrir sous ses plus mauvais aspects dans la deuxième bande-annonce du troisième volet de ses aventures «Alerte rouge en Afrique noire». Reste que pour certains, l’humour du personnage créé par l’écrivain Jean Bruce en 1949 ne passe pas, ou ne passe plus.