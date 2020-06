Corée du Sud

La banderole «Black Lives Matter» décrochée d’une ambassade US

L'ambassade à Séoul a fait machine arrière, ne souhaitant pas laisser croire que l'organisation bénéficierait du soutien financier de l'État fédéral.

La représentation diplomatique en Corée du Sud avait souhaité montrer son adhésion aux manifestants réclamant la fin de la violence et des discriminations envers les Américains noirs, après la mort de George Floyd à Minneapolis. Cette banderole «montre notre soutien au combat contre l’injustice raciale et les brutalités policières au moment où nous nous efforçons d’être une société qui intègre mieux et qui est plus juste», disait l’ambassadeur samedi sur Facebook.