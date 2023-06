La banque JPMorgan lâche 290 millions à des victimes d’Epstein pour éviter le procès

Photo d’illustration/Getty Images via AFP

La banque JPMorgan Chase, dont on voit ici le siège à New York, nie voir contribué à financier les activités illégales de Jeffrey Epstein.

«Les parties estiment que cet accord (qui doit encore être validé par un juge) est dans l’intérêt de tous, en particulier des victimes ayant survécu aux terribles abus de M. Epstein», a indiqué un communiqué commun à la banque et aux victimes présumées.

Une fortune d’origine opaque

L’action lancée en 2022 par une femme, dont l’identité n’a pas été dévoilée, reprochait à JPMorgan Chase d’avoir facilité les agissements de Jeffrey Epstein en lui permettant de financer ses activités. Des accusations niées par la banque. Le financier, dont l’origine de la fortune est opaque, a été client de JPMorgan Chase entre 1998 et 2013, avant que l’établissement ne décide finalement de rompre leur relation commerciale.

Mais en 2019, le procureur fédéral de Manhattan était passé outre ce marché et avait inculpé le sexagénaire pour des faits similaires. Jeffrey Epstein était accusé d’avoir organisé, pendant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles, mineures pour la plupart, payées pour avoir des rapports sexuels avec lui dans ses nombreuses propriétés.

Son ex Ghislaine Maxwell a écopé de 20 ans de prison

Cet ancien enseignant s’était suicidé en détention quelques semaines plus tard, avant d’être jugé. La fille du magnat britannique des médias Robert Maxwell, Ghislaine Maxwell, a, elle, été condamnée, en juin 2022, à 20 ans de prison pour avoir collaboré à ce système d’exploitation sexuelle.

L’accord financier annoncé lundi intervient après une première transaction, mi-mai, pour un montant de 75 millions de dollars, entre la Deutsche Bank et des victimes. Elles affirmaient que l’établissement allemand avait permis au prédateur sexuel présumé de rester actif grâce aux services financiers qu’elle lui avait fournis à partir de 2013.

Pour ne pas être associée à jamais à un prédateur sexuel

«Ces accords sont historiques et vont changer la vie des survivantes», a réagi Sigrid McCawley, l’une des avocats de victimes présumées. «L’argent qui a, pendant bien trop longtemps, circulé entre le réseau de prostitution de Jeffrey Epstein et des banques majeures de Wall Street, est maintenant utilisé à bon escient.» Selon l’avocate, ces décisions «signalent que les institutions financières ont un rôle important à jouer pour repérer et mettre un terme au trafic sexuel».