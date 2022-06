Neuchâtel : La banque cantonale flouée par un de ses cadres

Des faits relevant de l’abus de confiance et de l’escroquerie ont été dénoncés à la justice. Le préjudice représenterait une dizaine de millions de francs. Une enquête est en cours

Les détournements et autres malversations remonteraient à 2013 et porteraient sur une dizaine de millions de francs. Une enquête a été ouverte en mars dernier pour une vaste escroquerie contre la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), a révélé Blick.ch . Elle aurait été menée de l’intérieur par un cadre, aujour­d’hui licencié. Celui-ci aurait agi seul, d’après le Ministère public. Aucun client ne semble avoir été lésé.

Les irrégularités ont été découvertes à la faveur d’un un audit de routine interne, en 2021. La BCN a déposé plainte. Selon les réponses qu’elle a fournies au quotidien, ces malversations ne mettent pas en danger la santé financière de l’établissement. La banque a communiqué mercredi à ce sujet sur son site, précisant que «quel que soit ce préjudice, il a d’ores et déjà été intégré dans les résultats publiés par la banque dans le passé, et aucun impact n’est attendu sur les résultats 2022». Et elle a confirmé qu’aucun client de la banque n’avait été lésé.