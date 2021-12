Etats-Unis : La Banque centrale américaine se réunit avec pour cible l’inflation galopante

L’inflation s’installe bel et bien aux Etats-Unis. La Banque centrale du pays se réunit pour trouver des solutions alors que Biden essaye de rassurer les ménages modestes, soit ceux qui sont les plus touchés.

Ménages modestes les plus touchés

La réduction d’achat d’actifs a démarré en novembre et devait initialement être achevée en juin prochain. Mais la poussée inflationniste qui affecte durement les ménages, en particulier les plus modestes, contraint la Fed à passer à la vitesse supérieure. Certains économistes ont évoqué une fin de programme dès mars. En novembre, l’inflation s’est accélérée à 6,8% par rapport à novembre 2020, le plus haut niveau depuis juin 1982. Elle affecte durement les foyers les plus modestes, a reconnu Joe Biden, qui a promis de tout mettre en oeuvre pour inverser la courbe des prix.