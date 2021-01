Informatique : La Banque centrale néo-zélandaise victime d’un piratage

Selon le gouverneur de la Banque Centrale, il faudra du temps pour déterminer les informations auxquelles les auteurs de ce piratage ont eu accès.

Un certain temps sera cependant nécessaire pour déterminer les informations auxquelles les auteurs de ce piratage ont eu accès. «Nous travaillons en étroite collaboration avec des experts nationaux et internationaux de la cybersécurité et d’autres autorités compétentes dans le cadre de l’enquête et sur la manière de réagir à cette attaque malveillante», a déclaré Adrian Orr.