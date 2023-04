Guerre en Ukraine: La Banque centrale russe a placé 10 milliards de francs en Suisse

Mais jusqu’ici, le Conseil fédéral s’y refuse. Une position qui fait dire au journal alémanique qu’«à Berne, personne ne prend ses responsabilités». Le gouvernement semble craindre manifestement des répercussions politiques en Suisse et préfère ignorer les critiques internationales, critique-t-il.

«L’harmonie règne»

De son côté, la SonntagsZeitung affirme que ces critiques envers la Suisse sont surtout destinées au grand public. Car «l’harmonie règne dans les échanges quotidiens», selon Erwin Bollinger du Secrétariat d’État à l’économie (SECO). En ce qui concerne les sanctions et les fonds russes bloqués, la Suisse a des échanges réguliers et «constructifs» avec le Service européen pour l’action extérieure et la Commission européenne ainsi qu’avec la task force internationale, affirme-t-il.