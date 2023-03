États-Unis: La banque en faillite SVB rachetée par First Citizens

Les autorités américaines ont estimé le 10 mars que SVB était insolvable et ont pris le contrôle de ses actifs.

La banque américaine First Citizens va racheter «l’intégralité des dépôts et prêts» de Silicon Valley Bank (SVB), qui a fait faillite début mars, a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi l’autorité bancaire américaine FDIC. La transaction porte sur 72 milliards de dollars d’actifs, a annoncé la FDIC, précisant que «les 17 agences de SVB ouvriront en tant que First Citizens» ce lundi.