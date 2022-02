Emploi : La banque HSBC annonce supprimer une centaine de postes en Suisse

L’établissement genevois va délocaliser une partie de ses équipes helvétiques vers Hong Kong et Londres, notamment, d’ici fin 2023. La HSBC compte ainsi faire des économies «substantielles».

Une partie des postes dans l’informatique sera supprimée chez HSBC à Genève et d’autres seront délocalisés vers Londres et Hong Kong, notamment.

Une centaine de postes – sur un total d’environ 800 – vont passer à la trappe chez HSBC Suisse d’ici fin 2023, a annoncé dimanche la banque genevoise. Dans un entretien au «Temps», le directeur général d’HSBC Private Bank Switzerland, Alexander Classen, précise que la décision concerne des fonctions de support. L’opération doit permettre de faire des économies «substantielles», sans plus de détails.

«Il s’agit essentiellement de rôles dans le back-office et le middle-office, qui étaient historiquement basés en Suisse, mais qui fournissent des services à la division globale de gestion de fortune», explicite le banquier au quotidien.

Une partie des emplois dans l’informatique sera supprimée à Genève, et des postes de support seront délocalisés vers Londres, Hong Kong ou d’autres antennes de la maison mère basée au Royaume-Uni. Un plan social pourrait être mis en place.

Plusieurs millions injectés dans des marchés jugés prioritaires

Parallèlement à cette suppression d’emplois, HSBC va investir dans des marchés jugés prioritaires – Moyen-Orient, avec l’ouverture d’une nouvelle antenne au Koweït, Allemagne et Asie – et va mettre l’accent sur une clientèle extrêmement fortunée et sur une offre de produits alternatifs. Ce plan devrait coûter «plusieurs millions de francs», selon Alexander Classen.