Affaire «Crépuscule» : La banque Julius Baer condamnée à 5 millions d’euros d’amende

L’établissement bancaire suisse a été condamné, mi-mars, à une forte amende dans une affaire de fraude à la taxe carbone. Julius Baer conteste les faits et a fait appel.

La banque turque Garanti Bankasi s’était vu infliger 8 millions d’euros d’amende. À l’issue des investigations, Julius Baer avait, elle aussi, été renvoyée devant le tribunal correctionnel mais sa mise en examen avait été annulée pour une question de procédure. Son cas avait été disjoint et la banque a finalement été renvoyée, plus tard, devant la 32e chambre correctionnelle pour y être jugée seule.

«La banque conteste les accusations»

Après un procès le 16 décembre 2021, Julius Baer a été condamné le 14 mars 2022, à une amende de 5 millions d’euros, ainsi qu’à payer 400’000 euros de dommages et intérêts à l’État français. «La banque conteste les accusations portées contre elle et a donc fait appel de la décision», a déclaré à l’AFP, son avocat Me Thierry Marembert. «Elle rappelle que ce sont des faits très anciens et isolés. L’enquête elle-même, qui a duré près d’une décennie, a évidemment été mentionnée dans la communication financière depuis longtemps», a-t-il ajouté.