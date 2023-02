Braquages : La Banque Migros va fermer ses bancomats la nuit

L’établissement veut rendre la vie des braqueurs plus difficile. D’autres banques sont en train de réfléchir à prendre ces mêmes mesures.

Dès la fin février, il ne sera plus possible de prélever de l’argent 24h sur 24 à un distributeur d’une Banque Migros. En effet, l’établissement a décidé de réduire les horaires d’accès à ses zones bancomat. Suivant les endroits, elles seront fermées la nuit de 23h ou minuit jusqu’à 5h du matin, révèle mercredi la HandelsZeitung. Motif: la banque a décidé de rendre la vie des braqueurs plus difficile.