Suisse - La Banque Migros reprend en main sa carte de crédit Cumulus

Migros teste le modèle Amazon

En effet, depuis le 1er juin, la société a lancé le projet M-Plus dans les cantons de Berne, Soleure et Argovie. Basé sur un compte Migros et la carte Cumulus, il permet aux inscrits, moyennant 9,90 francs par mois, de ne plus payer de frais de livraison quand ils commandent sur internet. Les montants minimums de commande sont en outre supprimés. Et Migros les récompense en plus via une réduction de 10% sur les cinq produits d’épicerie qu’ils achètent le plus. Les clients reçoivent aussi le double de points Cumulus pour chaque achat. Enfin, l’abonnement peut être résilié à tout moment.