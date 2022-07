Famine au Soudan : La Banque mondiale apporte une aide substantielle

La Banque mondiale a annoncé jeudi débloquer 100 millions de dollars pour «des transferts d’argent et de nourriture» face à la crise alimentaire qui s’aggrave au Soudan, où l’aide internationale reste suspendue en rétorsion au putsch d’octobre. Ces fonds sont alloués «uniquement via le Programme alimentaire mondial» (PAM), insiste l’organisation financière, pour un «filet de sécurité d’urgence» en raison «d’une mauvaise saison agricole au Soudan et de la flambée mondiale des prix» des denrées alimentaires, notamment due à l’invasion russe de l’Ukraine.