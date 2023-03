La Banque mondiale incite les États à taxer toutes les boissons sucrées

Les pays du G20 font de la résistance

Ce type de taxe dite «pigouvienne» joue sur le principe du signal prix, en augmentant celui des produits visés de manière à faire baisser leur consommation. Pour l’heure, plus de la moitié de la population mondiale vit dans des pays ayant mis en place ce type de taxation, principalement dans les pays pauvres et émergents. À l’inverse, la majorité des pays du G20 n’ont pas mis en place de taxation spécifique sur les boissons sucrées.

La couverture est par ailleurs inégale selon les régions: 98% de la population d’Asie du Sud et 81% de la population latino-américaine sont ainsi concernées, alors que ce n’est le cas que de 21% de la population d’Afrique du Nord et du Proche-Orient et même de 10% de celles d’Asie de l’Est et du Pacifique.