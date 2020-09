Coronavirus : La Banque mondiale veut débloquer 11 milliards de plus

La Banque mondiale veut aider les pays pauvres à acheter et distribuer des vaccins contre le Covid-19, même s’ils ne sont pas encore commercialisés.

David Malpass est le président de la Banque mondiale. AFP

La Banque mondiale a demandé à son Conseil d’administration d’approuver un financement supplémentaire de 12 milliards de dollars (11 milliards de francs) pour aider les pays pauvres à acheter et distribuer des vaccins contre le Covid-19, a-t-on appris mardi auprès de l’institution.

«Un vaccin Covid-19 efficace et sûr est la voie la plus prometteuse pour que le monde puisse rouvrir en toute sécurité», a indiqué un porte-parole. «L’économie mondiale ne se rétablira pas complètement tant que les gens n’auront pas l’impression de pouvoir vivre, socialiser, travailler et voyager en toute confiance», a-t-il ajouté.

Alors que les vaccins ne sont pas encore commercialisés, le président de la Banque mondiale, David Malpass, souligne, dans un entretien au quotidien français «Le Figaro», la nécessité d’anticiper «car le processus de distribution d’un vaccin est complexe». «On ne peut se contenter de le livrer à l’aéroport. Nous voulons que les pays les plus pauvres y aient accès, et que dans ces pays, les personnes les plus vulnérables et le personnel médical soient vaccinés», a-t-il ajouté.

Accès rapide aux vaccins

David Malpass fait valoir l’expérience «solide» de l’institution de Washington en matière de programmes de vaccination, avec la polio, la rougeole ou encore en matière de gestion de crise comme celle d’Ebola. Les 12 milliards de dollars, s’ils étaient approuvés, permettront à ces pays d’avoir un accès rapide aux vaccins.

Le financement s’appuiera sur les programmes d’intervention d’urgence que la Banque a déjà approuvés et mis en oeuvre dans 111 pays, qui progressent rapidement, explique-t-on à la Banque mondiale. L’objectif est de débourser la plus grande partie de ce soutien au cours des 12 à 18 prochains mois. Face à la crise sanitaire et économique causée par la pandémie de Covid-19, la Banque mondiale a fourni un soutien financier record de 45 milliards de dollars (41,5 milliards de francs) entre avril et juin 2020.