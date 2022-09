Fini les taux négatifs : La Banque nationale suisse relève son taux directeur à +0,5%

La décision de la BNS était attendue, elle est tombée jeudi matin. «La Banque nationale suisse (BNS) poursuit le resserrement de sa politique monétaire et relève de 75 points de base le taux directeur de la BNS pour le porter à 0,5%», écrit la banque, dans un communiqué. Son but est de «contrer la pression inflationniste qui s’est de nouveau accrue» et «entraver la propagation à des biens et services moins touchés jusqu’ici par le renchérissement».