Inflation: La Banque nationale suisse relève son taux directeur à 1,75%

La banque centrale suisse a relevé jeudi son taux directeur de 25 points de base pour le porter à 1,75%, malgré la récente décélération de l’inflation et laissé la porte ouverte à de futures hausses de taux. «Au cours des derniers mois, l’inflation a sensiblement ralenti», reconnaît la Banque nationale suisse (BNS) dans un communiqué. Elle observe cependant que «la pression inflationniste s’est de nouveau accentuée à moyen terme.»

Si la BNS a abaissé sa prévision d’inflation à 2,2% pour 2023 (2,6% auparavant), elle l’a en revanche remonté pour 2024 à 2,2% (contre 2% précédemment) et à 2,1% pour 2025 (2% auparavant). La banque centrale suisse évoque «une persistance des effets de second tour», en raison d’une «augmentation du prix de l’électricité et des loyers» ainsi que de «la pression inflationniste venant de l’étranger» qui dure «plus longtemps que prévu».