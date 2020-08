États-Unis Après un mauvais transfert, Citibank peine à tout récupérer

Un fonds d’investissement refuse de rendre plus 158 millions de francs après avoir bénéficié de la part de Citibank d’un transfert «par erreur».

L’établissement s’est rapidement rendu compte de sa bourde comptable, commise le 11 août, et a demandé aux bénéficiaires de bien vouloir rembourser les sommes reçues. Ce que certains n’ont pas daigné faire. Brigade Capital Management notamment «a refusé de rendre sa part et a converti environ 175 millions de dollars (158 millions de francs) pour son propre usage», déplore ainsi Citibank dans la plainte déposée lundi auprès d’un tribunal new-yorkais.

Pas assez de trésorerie

Le transfert était initialement destiné à payer les intérêts dus par Revlon à des créditeurs, une transaction gérée par Citibank. Mais, selon la plainte, Brigade a estimé que la somme déboursée par erreur en raison de problèmes avec le système gérant les prêts, plus de 100 fois le montant du paiement prévu, servait à rembourser l’intégralité de son prêt à Revlon. Or la société a encore trois ans pour rembourser ses dettes et n’a pas actuellement la trésorerie pour le faire, affirme Citibank dans sa plainte en soulignant que l’argent décaissé en trop venait de ses propres fonds.