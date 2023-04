Sanctions contre l’Iran : La banque turque Halkbank subit un important revers judiciaire aux USA  

La Cour suprême des États-Unis a rejeté mercredi les arguments de la banque publique turque Halkbank qui, affirmant jouir d’une immunité, contestait son inculpation par la justice américaine pour contournement des sanctions contre l’Iran. La banque, majoritairement détenue par l’État turc, est accusée d’avoir permis à l’Iran d’accéder entre 2012 et 2016 à des milliards de dollars de fonds, via la vente de pétrole et de gaz, tout en trompant le régulateur américain sur ces opérations.