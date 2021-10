Îles des Caraïbes – La Barbade, devenue république, a élu sa première présidente

Île la plus orientale des Caraïbes

Avant la pandémie de Covid-19, le pays aux plages paradisiaques et aux eaux cristallines était visité chaque année par plus d’un million de touristes.

Île la plus orientale des Caraïbes, à 300 km du Venezuela, la Barbade est aussi la terre natale de la superstar mondiale Rihanna. La chanteuse, probablement une des seules personnes sur Terre à être plus connue que son pays, a d’ailleurs été officiellement nommée ambassadrice de l’État insulaire, chargée d’en favoriser le tourisme, l’éducation et les investissements.