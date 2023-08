La Baroche: employée d’EMS photographie patients pour se moquer

Une perquisition a également été menée à son domicile et son téléphone a été saisi. Il contenait des fichiers pénalement répréhensibles, concernant quatre ou cinq patients. Les familles ont été prévenues et des plaintes ont été déposées. D’autres photos ne posaient en revanche pas de problème légalement. Si toutes les plaintes ont finalement été retirées sauf une, cette dernière a permis au Ministère public de condamner l’employée à 20 jours-amende avec sursis pendant deux ans, et 1400 francs d’amende et de frais, détaille le média jurassien. L’accusée a contesté. Elle devrait donc être prochainement jugée par un tribunal.