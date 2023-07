Vaud: La barque d’un pêcheur professionnel a disparu

Après la pêche matinale, celui qui a pignon sur rue à Clarens a apprêté ses féras en vue du marché de Vevey, samedi. Il s’est ensuite accordé une petite sieste avant, pensait-il, de retourner sur le Léman, chercher ses filets qu’il espérait garnis de perches. Arrivé dans le petit port du château de Glérolles, Henri-Daniel Champier n’en a pas cru ses yeux, lorsqu’il a découvert que sa barque n’était plus là où il l’avait amarrée. «Il y avait du monde qui était là pour un mariage ou un baptême. J’ai demandé à ces gens s’ils avaient déplacé la barque pour faire des photos. Ils m’ont dit que non. J’ai alors appelé mes enfants pour savoir si l’un d’eux avait pris le bateau. Tous m’ont répondu par la négative. J’ai alors dû me résoudre à déposer plainte à la police de Lutry», détaille le pêcheur professionnel.