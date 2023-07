Vaud: La barque volée à Glérolles a été retrouvée au port d’Ouchy

Contacté peu avant 13h30, Henri-Daniel Champier était tout heureux d’annoncer la bonne nouvelle: «La police vient de m’appeler. Ma barque a été retrouvée à Ouchy. Elle a été abandonnée entre deux bateaux par celui qui me l’a volée», a expliqué le pêcheur professionnel. Son outil de travail lui avait été dérobé vendredi matin à Saint-Saphorin, le laissant dans la panade.

Le patron de la Pêcherie du Haut-Léman n’avait alors pas pu aller relever ses filets en vue du marché de Vevey, samedi matin. Désormais retrouvée, la barque aurait subi des dégâts superficiels. Il en va de même pour les deux bateaux entre lesquels elle avait été abandonnée par le voleur. «La police du lac va me la ramener. On verra bien», s’est contenté de commenter Henri-Daniel Champier.

Un homme correspondant à la description de l’auteur du vol a par ailleurs été aperçu par un autre pêcheur professionnel, samedi en fin de matinée, au bord du Lac de Neuchâtel cette fois-ci. «Il était petit et frêle. De type nord-africain, ce monsieur portait effectivement un pull rayé et un petit sac. Il m’a demandé de l’argent. Il m’a dit qu’il venait de Genève et cherchait à rallier Zurich», a expliqué Jean-Philippe Arm de Saint-Aubin (NE).