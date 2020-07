La barre des 100 cas de nouveau franchie

Rédiger un nouveau commentaire

Mathias se trompe encore. 10.07.2020 à 10:53

Alors M. EGGER soit disant spécialiste de la task force. Ou sont vos 200 cas par jour annoncé dimanche dernier. Et les 400 quotidiens de la semaine prochaine... A force vous finirez peut être par tomber juste. Cest dingue que vous ne voyez pas que depuis mi mai on est a une réponse de plus ou moins 1% de positif par rapport au nombre de test. Ce qui fluctue c'est pas vraiment le nombre de nouveau cas mais le nombre de test. Enfin vous n'êtes pas plus spécialiste que moi ou n'importe quel lecteur... sauf que nous on ne publie pas nos dires dans toute la presse de suisse. Pourtant la plupart des gens analysent mieux la situation que vous.